Huawei-Vertrauenskrise: Deutsche Telekom reagiert

In Sicherheitskreisen wird seit Wochen nach Informationen von Reuters darauf verwiesen, dass es keine Hinweise auf eine Manipulation der Huawei-Geräte zur Spionage gebe. Allerdings wird gleichzeitig das Risiko betont, das durch spätere Software-Updates entsteht. Zudem müsse man überlegen, wo bei der durch den 5G-Standard größeren Vernetzung Manipulationen bei kritischen Infrastruktur-Einrichtungen vorgenommen werden könnten. In Sicherheitskreisen wird auch darauf verwiesen, dass sich der Staat in China generell Zugriff auf Daten der Unternehmen vorbehalte.