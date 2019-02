So kommt Polizei zu exakten Demo-Teilnehmerzahlen

Die Polizei lag mit ihren Angaben also deutlich näher dran als die Aktivisten. „Wir haben uns laut Wissenschaftlern nur um etwa 100 bis 200 Menschen verschätzt“, so Polizeisprecher Harald Söros am Donnerstag gegenüber krone.at. Und das - im Gegensatz zu den Forschern - ganz ohne Videoaufnahmen. Um dennoch derart exakte Angaben machen zu können, unterscheidet die Polizei bei Demonstrationen sogenannte bewegte Kundgebungen - also Märsche - von Standkundgebungen.