NBA-Oldie Dirk Nowitzki hat es immer noch drauf

Basketball-Oldie Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA den dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen gefeiert. Die Texaner besiegten am Mittwoch die New York Knicks mit 114:90. Bei seinem vielleicht letzten Auftritt im Madison Square Garden überzeugte der 40-Jährige mit seiner Saisonbestleistung von 14 Punkten.