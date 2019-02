Ex-Manson-Anhängerin hofft auf Haftentlassung

Ehemaliges Sektenmitglied ist Musterhäftling

Seit beinahe fünf Jahrzehnten ist Van Houten in Haft. Sie wurde 1971 zum Tode verurteilt - bis heute ist sie die jüngste Person, die jemals im Todestrakt saß. Ein Jahr später wurde die Todesstrafe allerdings kurzzeitig außer Kraft gesetzt und Van Houten erhielt eine lebenslange Haftstrafe. Sie gilt als Musterhäftling: Sie gestand mehrere Male ihre Schuld an den Morden ein und bedauert ihre Taten. Außerdem helfe sie ihren Mitgefangenen, unter anderem in einer Selbsthilfegruppe für Häftlinge. Während ihrer Zeit im Gefängnis hat sie zwei College-Abschlüsse absolviert.