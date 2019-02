„House of Yellow Cards?“ Amazon dreht Ramos-Serie!

Rekord-Mann

Die neue Ramos-Serie soll 2019 in über 200 Ländern auf den Markt kommen. Eine Folge soll 30 Minuten dauern, insgesamt sollen acht Folgen produziert werden. Nachdem Ramos als einer der unfairesten Profi-Fußballer gilt, könnte man die Serie ruhig: „House of Yellow Cards nennen“. Niemand bekam in der spanischen Liga mehr gelbe Karten, als er. 170 (!) an der Zahl. Die Rote Karte wurde ihm „erst“ 19-mal gezeigt.