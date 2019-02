AK gegen Tausch: „Ostermontag ist mehr wert“

Die AK sieht sich durch das Ergebnis in ihren Forderungen bestätigt. „Österreichs Arbeitnehmer leisten viel, ihre Arbeit verdient Respekt“, so Präsidentin Renate Anderl am Donnerstag in einer Aussendung. „Grundsätzlich wollen wir den freien Karfreitag für alle. Als Alternative könnten wir uns auch einen zusätzlichen Urlaubstag für alle vorstellen.“