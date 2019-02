Wenn Kinder im Internet beichten

Ich, W/16, beichte, dass ich auf X stehe.„ “Ich, M/14, beichte, dass unsere Mathelehrerin schrecklich ist.„ Oder: “Ich, M/17, beichte, dass ich meine Freundin beschissen habe.„ Was früher mit Stift oder Kreide auf die Klowand geschmiert wurde, landet nun als anonyme Botschaft auf Instagram. Doch woran viele Teenies nicht denken: Auf Instagram ist man keineswegs anonym.



Hier werden IP-Adressen gespeichert, welche die Polizei im Fall einer Strafanzeige bei Instagram per Auskunftsersuchen abfragen kann. Auch über die zur Anmeldung bei Instagram verwendeten Handynummern oder E-Mail-Adressen kann der Verfasser ermittelt werden (Mehr Infos: medien-sicher.de). Immer wieder kommt es zu Beleidigungen und Unterstellungen, so wie im “Offline-Leben". Viele überlegen nicht, welche Folgen das für sie und andere hat.