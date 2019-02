Wolfmother, Ministry und Co. am Nova Rock

Bald 30 Jahre können die kalifornischen Ska-Punk-Veteranen Reel Big Fish feiern. Getreu dem Motto ihres letzten Albums, „Life Sucks... Let‘s Dance!“, werden sie in Nickelsdorf für Stimmung sorgen. Das Pendulum DJ Set erwies sich schon vor einigen Jahren als perfekte Partyauszeit im wilden Rockgeschehen - warum also keine Wiederholung? Heuer ist es wieder an der Zeit, das Tanzbein zu schwingen. Weniger lieblich werden die US-Thrasher Testament durch die Gegend feuern. Die Bay-Area-Legende rund um Frontröhre Chuck Billy ist hierzulande eher selten zu sehen - Pflichttermin!