Österreich belegt Platz 5 im Sicherheitsranking

Sechs Frauen sind im ersten Monat dieses Jahres in Österreich ermordet worden. Trotz dieser beunruhigenden Serie ist es hierzulande aber noch immer deutlich gefahrloser zu leben als in zahlreichen anderen Ländern der Welt. Konkret belegt die Alpenrepublik in einem aktuellen Sicherheitsranking den fünften Platz. Auf den Philippinen und im Jemen ist es am gefährlichsten.