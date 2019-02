4 sexy Österreicherinnen wollen „Topmodel“ werden

Wenn Heidi Klum in ein paar Tagen zum bereits 14. Mal ihre „Määädchen“ über den Catwalk jagt und am Ende jeder Folge verkündet, „Wir haben heute leider kein Foto für dich“, heißt es für die österreichischen Fans von „Germany‘s next Topmodel“ ganz besonders fest Daumen halten. Denn gleich vier sexy Österreicherinnen haben heuer die Chance auf den „Topmodel“-Titel, den vor ihnen schon Beautys wie Barbara Meier oder Lena Gercke mit nach Hause nehmen durften.