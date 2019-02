30 Jahre Verspätung: Wien rückt Bratislava näher

Rund drei Jahrzehnte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs rücken Wien und Bratislava näher zusammen - nun endlich auch, was den Zugverkehr betrifft. Bis 2023 sollen die 37 Schienenkilometer zwischen den Hauptstädten bei laufendem Betrieb modernisiert werden. Statt bisher 66 Minuten soll man dann in 40 Minuten auf dieser Strecke unterwegs sein. Allein 2019 investieren die ÖBB insgesamt 600 Millionen Euro in der Ostregion Wien, Niederösterreich und Burgenland - ein Teil davon wird dazu verwendet, ältere Bahnhöfe in Schuss zu bringen.