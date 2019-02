Hund und Katze kamen bei Brand qualvoll ums Leben

Katze und Hund starben

Es waren 5 Feuerwehren mit etwa 70 Mann im Einsatz. Diese konnte den Brand löschen. Offenkundig dürfte der Dunstabzug in der Küche in Brand geraten sein. Die Räumlichkeiten waren stark verraucht, die Küche total beschädigt. Die in der Wohnung befindliche Katze und der Hund waren bereits verendet. Personen wurden nicht verletzt.