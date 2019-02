„Cola-Verbot rettet mehr Leben als Diesel-Verbot“

Stickstoffdioxid stammt aus Diesel-Abgasen

NO2 in Städten stammt zu einem großen Teil aus Diesel-Abgasen. Damit werden auch erste Fahrverbote in Städten begründet. In Hamburg wurden schon im vergangenen Jahr Straßenabschnitte für ältere Diesel-Fahrzeuge gesperrt, in Stuttgart sind diese seit dem Jahreswechsel aus dem ganzen Stadtgebiet verbannt. Weitere Städte - darunter Frankfurt am Main, Berlin und Köln - sollen in diesem Jahr folgen. Die Deutsche Umwelthilfe hatte die Einschränkungen vor Gericht erzwungen.