Geldautomat von Wand gerissen: Algerier gefasst

Mittwoch gegen 15 Uhr wird in einem Bräunungsstudio ein Geldautomat von der Wand gerissen. „Der Täter hatte Werkzeug bei sich und öffnete den Geldautomat in einer Solarium-Kabine. Viel Bargeld war nicht drin, der Geldautomat war am Tag zuvor entleert worden“, so ein Ermittler. Kurz darauf bemerkt eine Kundin den Schaden an der Wand und an den Fliesen und alarmiert die Inhaberin des Bräunungsstudios. Auf dem Überwachungsvideo ist der Täter zu erkennen. Die Einsatzkräfte schwärmen aus.