Emotional: Nantes erweist Kollegen Sala die Ehre

Die Spieler, Verantwortlichen und Fans des französischen Fußball-Clubs FC Nantes gedachten in einem emotionalen Nachtragsspiel der Ligue 1 am Mittwoch gegen Saint-Etienne (1:1) dem seit zehn Tagen verschollenen Emiliano Sala. Die Partie in Nantes war in der 9. Minute für längere Zeit unterbrochen worden, worauf die Fans mit Sprechchören dem Argentinier mit der Rückennummer 9 die Ehre erwiesen.