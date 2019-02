Rote Attacken zum Start des Wahlkampfes

Exakt 40 Tage vor der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in der Stadt lud die SPÖ am Mittwochabend in die TriBühne in der roten Hochburg Lehen ein. 400 Genossen aus dem ganzen Land waren der Einladung gefolgt. Sie erlebten einen im Ton sanften, aber in den Aussagen harten Bürgermeisterkandidaten Bernhard Auinger. Zum Schluss gab’s Standing Ovations.