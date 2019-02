„Ein wahres Geschenk“: Pläne für Festspielfoyer

„Für uns ein Geschenk, wir platzen speziell im Sommer ohnehin aus allen Nähten“, sagt Rabl-Stadler, die die Räumlichkeiten an der Rückseite der Pferdeschwemme positiv beleben will. „Mit einem Foyer und eventuell Gastronomie, so ähnlich wie es früher im Sparkassenstöckl war. Natürlich größer und moderner.“ Sie werde mit allen Stellen (Altstadtkommission, Denkmalschutz etc. ) und potenziellen Sponsoren verhandeln. „Wir können das nur privat bewerkstelligen, die öffentlichen Mittel brauchen wir zur Gänze für die Renovierungen der Festspielstätten“, weiß die Präsidentin. Zuletzt wurde in der Ära Wiesmüller der Schüttkasten für kommunikative Zwecke adaptiert.