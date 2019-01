Österreichischer Film liebt Ingrid Burkhard

Mit einer so breiten Streuung wie selten hat am Mittwoch der 9. Österreichische Filmpreis im Wiener Rathaus geendet: Die vier Hauptpreise gingen an vier verschiedene Werke. Zum besten Film wurde das Gerichtsdrama „Murer“ gekürt, Wolfgang Fischer wurde für „Styx“ bester Regisseur, und die beiden Hauptdarstellerauszeichnungen gingen an Ingrid Burkhard („Die Einsiedler“) und Laurence Rupp („Cops“).