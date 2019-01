Cineplexx kauft das Grazer Annenhofkino

UCI steht für United Cinemas International und war vor 25 Jahren in Österreich gestartet. 1994 eröffnete das erste UCI-Kino in der Shopping City Süd (SCS) am Stadtrand Wiens. Es gilt als eines der ersten Multiplex-Kinos in Österreich. Solche Großkinos in Gewerbegebieten und Einkaufszentren haben kleine Kinobetreiber seit den 1990er-Jahren stark unter Druck gesetzt. In der Wiener Millennium City betreibt UCI Österreichs größtes Kino mit 21 Sälen und 3524 Sitzplätzen, die dritte UCI-Spielstätte in Österreich ist das Annenhofkino in Graz.