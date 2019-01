Alltagsgeschichten: Nach Klagenfurt strafversetzt

Von Wien nach Klagenfurt in zwei Tagen

1850 wurde Hanslik nach Klagenfurt strafversetzt und schrieb über die Stadt: "Zwei Tage lang währte meine Reise: Denn von Wien reichte die Eisenbahn nur bis Marburg in Steiermark, von da ging‘s dann mit der Postkutsche nach Kärnten. Klagenfurt hatte, aus Mangel einer Eisenbahn, fast keinen Zusammenhang mit der übrigen Welt. Es war in allem, was Komfort, Bildungsmittel und künstlerische Anregung betrifft, eine zurückgebliebene Provinzialstadt. Sie kam mir manchmal vor wie eine Insel inmitten des bewegten Meeres der Zivilisation.