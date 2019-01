Zufall oder doch mehr? Vier Brände in einer Gasse

Auch wenn viele an einen Zufall glauben wollen, so sieht es nach mehr aus. Am 30. Dezember begann die Serie mit zwei Vorfällen: Erst geriet bei einem Einfamilienhaus ein Holzstoß in Brand, wenige Stunden später fingen die Reifen eines Kleinlastwagens Feuer. Danach war es bis 22. Jänner ruhig, ehe ein Wirtschaftsgebäude abbrannte, am Mittwoch folgte nun der Kellerbrand.