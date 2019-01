Salcher und Lahner holen Silber bei Para-WM

Markus Salcher hat bei der Para-Alpinski-WM in Sella Nevea die Silbermedaille in der Abfahrt gewonnen. Der halbseitig gelähmte Kärntner belegte 60/100 Sekunden hinter dem Schweizer Theo Gmür Rang zwei, Bronze ging an den Franzosen Arthur Bauchet (+0,81 Sek.). Bei den Damen holte die Deutsche Anna Schaffelhuber Abfahrts-Gold.