Narkose bei vollem Magen: Ärzte in Erklärungsnot

Sie wissen, was sich an jenem April-Abend im OP-Saal 3 abgespielt hat, die „Götter in Weiß“ des Salzburger Landeskrankenhauses. Binnen weniger Minuten entschieden zwei Ärzte, dass der 17 Monate alte Bub operiert gehört. Die Eltern klärten sie nur mündlich auf, verharmlosten Risiken - der Aufklärungsbogen wurde erst Tage später unterschrieben. Und trotz vollem Magen spritzten sie das Kind in die Narkose. Und sahen zu, wie der Bub 40 Minuten um sein Leben kämpfte - die „Krone“ berichtet seit August 2018 über diesen tragischen Fall.