Schrille Zeitreise ins Ungewisse

Die Bilder gewähren uns aber nicht nur einen Blick zurück, sondern auch ins Hier und Jetzt. In Fürjesi’ „Spaces of behind“ treten durchaus auch Symbole unserer Zeit wie Handys, Kopfhörer oder coole Sneakers auf. Da stellt sich die Frage: Will man pausenlos mit unserer getrieben Gesellschaft mithalten, oder sich ab und an doch lieber in die Vergangenheit flüchten?