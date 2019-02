Im Pflegebereich jagt jetzt eine Demo die nächste

Heute, Donnerstag, 8 Uhr, gibt’s in Linz die nächste Demo zum Thema Pflege. Nach dem Kampf um faire Löhne in der privaten Sozialwirtschaft am Dienstag geht es nun um eine spezielle Lohngroteske für die neuen Pflegefachassistenten, aber auch ein neues Pflegepaket insgesamt. Samt Kritik an LH Thomas Stelzer, der „das Gespräch verweigert“, wie die Gewerkschafter klagen.