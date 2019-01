Austria verliert beim Comeback von Grünwald

Sehr ähnlich war auch das 0:3, dem erneuten Kopfballtor war diesmal eine Ecke vorausgegangen. Drei Tore aus drei Standradsituationen! Da war Alex Grünwald schon dabei, der etatmäßige Kapitän feierte in der 62. Minute nach etwas mehr als drei Monaten seine Rückkehr in die Mannschaft, sah auch noch eine Fitz-Chance, letztendlich blieb es aber bei der klaren Niederlage. Am Freitag geht es für die Austria zurück nach Wien, am 8. Februar wird in der Generali-Arena gegen AS Trencin die Generalprobe stattfinden (15 Uhr).