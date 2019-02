„Frauen brauchen mehr Mut, um Peiniger anzuzeigen“

Haben Sie eine Lösung?

Neustart hat Lösungen anzubieten. Wir sind schon sehr lange in diesem Bereich tätig, wie etwa in der Bewährungshilfe, betreiben Einzelarbeit mit verurteilten Tätern, arbeiten mit ihnen aber auch in Gruppen im sogenannten Anti-Gewalt-Training. Dorthin kommen Männer, die Frauen und Kinder geschlagen und verletzt haben. Leider kommt aber nur ein kleiner Teil im Vergleich zur Anzahl an Gewaltdelikten zu uns.