Notschlafstellen: Das letzte Netz fängt auf

Beim Händeschütteln gestern Früh sind die Finger klamm. Minus fünf Grad zeigt das Thermometer. Dabei ist die im Freien verbrachte Zeit gering, nur kurz vorher saßen alle Händeschüttler noch am Frühstückstisch – oder zumindest in der warm beheizten Wohnung. An einem Ort, den jene 85 Menschen, die die vergangene Nacht in der Notschlafstelle am Schusterbergweg verbracht haben, nicht haben. Viel mehr sind diese 90 Betten „das letzte Netz“, wie die Leiterin der Notschlafstelle, Andrea Carter-Sax, betont: „Wenn wir nein sagen, bleibt wirklich nur noch die Straße.“