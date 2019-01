VW will E-Auto-Plattform der Konkurrenz überlassen

„Nur so bleiben E-Autos leistbar“

„Ich denke, wir sind hier, was Kosten und Skalierbarkeit angeht, Champions in der Branche“, sagte Jost. „Deshalb wollen wir den MEB öffnen und ihn der gesamten Industrie anbieten.“ Volkswagen will nach den für 2020 angekündigten ersten Fahrzeugen der neuen ID-Familie ein besonders günstiges E-Auto anbieten. „Ab 2023, spätestens 2024, werden wir auch ein E-Modell in der Größe eines T-Roc für unter 20.000 Euro auf den Markt bringen.“