Tiwag-Speicher macht mehr Lust auf Sonnenstrom

Mit einem virtuellen Speicher für private Photovoltaik-Anlagen (PV) will die Tiwag umweltbewussten Eigenheimbesitzern Lust auf Sonnenstrom machen - und dem Land bei der Energiewende helfen. Bisher war es so, dass der selbst erzeugte PV-Strom in einer teuren Batterie zwischengespeichert werden musste.