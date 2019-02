Zwei Millionen Euro mehr für Radwege

Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören unter vielen anderen folgende Wege:

* Der Geh- und Radweg Plainbrücke-Hagenau hat hohe Alltagsrelevanz. Die Plainbrücke wird verbreitert, der Weg zum Bestand verlängert. Anschluss an die Radwegunterführung gemeinsam mit dem Autobahn-Anschluss Hagenau.

* Der Geh- und Radweg Bärenthal in Thalgau.

* Geh- und Radweg Seidenau-Seefeld in Adnet: Verlängerung Richtung Hallein.

* Geh- und Radweg Eschenau in Taxenbach: Lückenschlüsse im Tauernradweg.