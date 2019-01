Fernseher richtig einstellen: So geht‘s!

Die optimale Schärfe

Viele TV-Geräte bieten in den Einstellungen einen Regler an, der sich „Schärfe“ nennt. Ein hoher Schärfe-Wert bedeutet allerdings nicht gleich ein beeindruckendes Bild. Generell sollte mit dieser Option vorsichtig umgegangen werden. Ein zu hoher Wert kann zu Doppelkonturen führen oder sogar zum Verlust von Details im Bild - also genau zum Gegenteil dessen, was man eigentlich erreichen will.