Keine zusätzlichen Zweitwohnsitze mehr

Bürger sollen ihren Mittelpunkt im Ort haben

„Und ein ganz entscheidender Punkt für und ist, dass wir Bürger wollen, die ihren Lebensmittelpunkt in der Gemeinde haben und keine leeren Wohnungen“, sagt der Ortschef, der weiter Familien in seine Gemeinde locken möchte.

Ihnen allen sei aber klar, dass „es ein schwerwiegender Eingriff“ ist. Derzeit gibt es 13,7 Prozent Zweitwohnsitze in der Gemeinde. Die neue Landesordnung schreibt maximal 16 Prozent vor.