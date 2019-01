Juncker und Irland gegen Brexit-Neuverhandlungen

„Wissen nur, was die Briten NICHT wollen“

Juncker zeigte sich ernüchtert, dass nach den Abstimmungen die EU zwar wisse, was die Briten nicht wollten. „Aber noch immer nicht, was genau das Unterhaus eigentlich möchte.“ Das Konzept der Alternativvereinbarung sei nicht neu. Aber dies sei keine praktische Lösung. Jedenfalls werde die EU angesichts der gestiegenen Gefahr eines ungeordneten Austritts der Briten alles tun, um sich darauf vorzubereiten - „auf alle Szenarien, auch auf das Schlimmste“.