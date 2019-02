Lenovo Mirage Solo: Schafft es VR aus der Nische?

VR-Kamera erlaubt Schnappschüsse - mit Einschränkungen

Sinnvoll ist die Mirage Solo auch, um sich selber geknipstes VR-Material anzusehen. Dankenswerterweise legt Lenovo hierfür sogar eine Virtual-Reality-Kamera bei. Diese erzeugt - bei akzeptabler Bildqualität - Fotos und Videos, in denen man sich - beschränkt auf 180 Grad - mit dem Headset umsehen kann. Die Aufnahmen werden mit dem Handy synchronisiert - und müssen in Online-Dienste wie YouTube hochgeladen werden, damit man sie sich am VR-Headset ansehen kann. Etwas umständlich, aber prinzipiell ist die Möglichkeit, eigene VR-Aufnahmen zu erstellen, eine nette Spielerei.