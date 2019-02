Elektrifizierung der Mattigtalbahn beginnt

70,3 Millionen Euro fließen fix in Attraktivierung

Nun verkündete FPÖ-Verkehrslandesrat Günther Steinkellner, dass die Länder Oberösterreich und Salzburg Investitionen fixiert hätten. Konkret sollen 70,3 Millionen Euro in die Bahn gesteckt werden. 10,1 Millionen Euro davon verschlingen die Maßnahmen in Oberösterreich: Unter anderem wird bis Dezember 2021 der Abschnitt Steindorf-Friedburg elektrifiziert. Auch eine neue Eisenbahnkreuzung auf der L 1044 und die Attraktivierung der Haltestelle Friedburg sind fix. In Salzburg wird unter anderem zwischen Neumarkt-Köstendorf und Steindorf ein drittes Gleis verlegt.