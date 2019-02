Famose „Sperrmüll-Symphonie“ von „Stomp“

Es ist eine bunte Truppe, die das Linzer Brucknerhaus da für ein paar Tage in Beschlag genommen hat - was sie alle eint: Ein untrügliches Gespür für Rhythmus. Und den beleben sie mit allem, was so herumliegt. Farbdosen, Gummirohre, Plastiksackerln oder die berühmten Mülltonnen werden zu Instrumenten, bis eine regelrechte „Sperrmüll-Symphonie“ entsteht.