Rezept der Woche: Schweinsleber mit Orangen

Zubereitung: Leber in Scheiben schneiden, auf beiden Seiten mit Senf bestreichen, in Mehl wenden. In einer Pfanne Margarine erhitzen, Leberscheiben beidseitig ca 3 Minuten braten, würzen und warm stellen. Bratfond mit dem Saft einer Orange loskochen, Butter unterrühren, filetierte Spalten der zweiten Orange darin anwärmen. Eventuell Saft mit Zucker abschmecken. Leber mit Sauce und Erdäpfelplätzchen als Beilage servieren.