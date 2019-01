Klopp und Hasenhüttl holen Punkt, Chelsea blamiert

Hasenhüttl rettet Punkt

Am anderen Ende der Tabelle holte Southampton mit Coach Hasenhüttl vor eigenem Publikum gegen den Tabellennachbarn Crystal Palace nach 0:1-Rückstand noch ein 1:1 und baute als 16. den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf vier Punkte aus. Die Saints blieben damit nach dem 0:0 gegen Chelsea und den beiden 2:1 gegen Leicester und Everton am Mittwoch zum vierten Mal in Folge ungeschlagen! Wilfried Zaha (41.) brachte die Gäste in Front und sah im Finish Rot (87.) James Ward-Prowse traf in MInute 77 nach Vorarbeit von Matt Targett zum Ausgleich für die Truppe des Steirers.