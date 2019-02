So kontrolliert lebt es sich mit der Fußfessel

Minister will Fußfessel ausweiten - Experten unterstützen Vorschlag

Weil sich das System bewährt hat und weil dadurch die überfüllten Gefängnisse entlastet werden, will Justizminister Josef Moser die Fußfessel für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren ermöglichen. „Dadurch bieten wir den Insassen so bestmögliche Chancen, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Das spart der Justiz und den Steuerzahlern viel Geld“, so der Politiker.