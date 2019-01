Sala-Absturz: Flugzeugteile an Strand gefunden

Bei der Suche nach dem abgestürzten Flugzeug, in dem sich auch der Fußball-Profi Emiliano Sala befunden hat, haben die Ermittler zwei Sitzpolster gefunden, die zu der Maschine gehörten. Die Teile wurden an einem Strand nahe der Ortschaft Surtainville in Frankreich entdeckt. Der 28-jährige Neuzugang bei Cardiff City und der Pilot werden seit rund einer Woche vermisst.