Feuerwehr versorgt Katze nach Brand mit Sauerstoff

Katze kauerte während Löscharbeiten in einer Ecke

Bei den weiteren Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte schließlich die völlig verängstigte Katze, die sich in eine Ecke zurückgezogen hatte. Das geschwächte Tier wurde in den Mannschaftsraum eines Löschfahrzeugs gebracht. Ein Helfer drückte dem Tier schließlich sanft eine Sauerstoffmaske ins Gesicht, damit sich der Stubentiger von den Strapazen etwas erholen konnte, ehe er in eine Tierklinik gebracht wurde.