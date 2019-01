Schüler planen Rettungseinsätze

Andrea Oppacher vom Elisabethinum in St. Johann: „Ich arbeitete gemeinsam mit meiner Projektgruppe intensiv am ‘Spacel‘, einem intelligenten Arbeitsplatz, der sich automatisch an die individuellen ergonomischen Bedürfnisse des Benutzers anpasst. Durch die Vielseitigkeit in der Ausbildung konnten wir zu den verschiedensten Themen wichtige Impulse geben.“