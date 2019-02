NEOS machen Wahlkampf jetzt auch gegen sich selbst

Andreas Hertl, erst seit vergangenem September Klubchef der NEOS im Gemeinderat, sorgt sich um den Radverkehr. In einer angriffigen Anfrage will er von Verkehrsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) wissen, wie es um die Verlängerung des Geh- und Radwegs entlang der Ferdinand-Sauter-Straße in Gnigl steht.