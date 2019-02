Richter gegen Außenstelle? Oberwart „kaltgestellt“

„Im vergangenen Jahr wurden mehr strittige Kündigungen im Landessüden als in Eisenstadt verhandelt, und die Kompetenz war hier besser aufgehoben“, meldet VP-Chef Thomas Steiner erste Bedenken am Vorgehen an. Zukünftig kann also nach dem Zufallsprinzip verteilt werden. Und den Richtern ist es möglich, Fälle vom weiter entfernten Süden in die Landeshauptstadt zu verlegen. „Das ist ein weiterer Anschlag auf die Lebensqualität im Süden“, so Steiner.