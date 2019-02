Damit schmeckt‘s: Die schönsten Gewürzstreuer

Ohne Würze schmeckt alles schal und öde, aber wie kommt das Salz in die Suppe? Will man nicht brutal mit der Hand in den Salzbehälter langen, leistet hier ein Salzstreuer, der gemeinsam mit einer Pfeffermühle den Speisen erst richtig Würze verleiht, wertvolle Dienste und sieht noch dazu toll aus in der Küche und am Esstisch. Begutachten Sie hier einige der nettesten Würzhilfen, welches Modell trifft Ihren Geschmack am ehesten?