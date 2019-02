Online-Forum für Verkauf gebrauchter Sex-Puppen

Im Internet gibt es nichts, was es nicht gibt. Das neueste skurrile Fundstück ist das Doll Forum. Auch wenn der Name vielleicht in die Irre führen mag - darin geht es nicht um gebrauchte Baby Borns von zehnjährigen Mädchen, die sich jetzt mehr für Pferde interessieren. Sondern um täuschend echte Sex Dolls, die ihren erwachsenen, männlichen Besitzern gute Dienste geleistet haben, aber nun ausgetauscht werden. Damit das Püppchen aber nicht auf dem Müll landet, werden im Doll Forum einzelne Teile oder eben ganze Dolls zum Verkauf angeboten.