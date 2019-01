Meischberger: „Hatte Scheinvertrag zu meinem Haus“

Fakt ist: Walter Meischberger hat sie nicht mehr, seine Traumvilla in Wien-Döbling. Warum und wieso nicht, das ist Gegenstand eines eingeschobenen Prozesses im Rahmen des großen Buwog/Grasser-Verfahrens. Am Mittwoch räumte der Ex-FPÖ-Generalsekretär ein, einen Scheinvertrag erstellt zu haben. Dieser habe dazu gedient, um eine Eintragung des Übertrages des Hauses im Grundbuch zu ermöglichen und dadurch eine Sicherstellung für ein Darlehen an ihn zu sein, so Meischberger.