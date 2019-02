„Wir haben einen Gott, der tot war“

Gott ist Leid nicht fremd

Für mich persönlich ist das wesentlich, dass ich einen Gott habe, dem Leid nicht fremd ist. Im Kreuz wird für mich deutlich, dass Gott auch im größten Leid und in den ausweglosesten Situationen für mich da ist. Es wird dadurch nicht alles gut, aber immerhin kann ich sicher sein: Ich bin nicht allein. Gott hält meine Hand, wenn ein Anruf mich über den Tod eines lieben Menschen informiert. Gott umarmt mich, wenn der Arzt mir die tödliche Diagnose überbringt. Er sitzt stundenlang neben mir während der Chemotherapie. Er trägt mich auf meinem letzten Weg in dieser Welt und führt mich an der Hand beim Schritt in die nächste.