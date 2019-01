So kommen Sie sicher durchs launische Aprilwetter

Optimismus ist gut - Vorbereitung ist besser. Denn trotz sonniger Wintertage und stetig schmelzendem Schnee (zumindest in Teilen Österreichs) muss man realistisch betrachtet sagen: wir haben es noch nicht überstanden! Zwischen Antarktis und Hochsommer liegen doch einige Monate. Besonders der April ist ein unzuverlässiger Geselle, der bekanntlich macht, was er will. Mit den nachfolgenden Produkten, zeigen Sie ihm auf stylische Art seine Grenzen auf!